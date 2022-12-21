Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он встретился с генералом Раймундом Анджейчаком.

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Какова цель визита

По словам Залужного, во время встречи обсудили ситуацию в регионе и сценарии ее развития.

Благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев,

– пишет Главнокомандующий.

Кроме того, он поблагодарил за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

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Залужный напомнил, что на территории Польши проводят профессиональную подготовку наших военнослужащих. Более того, Польша помогает перейти Украине на тяжелое вооружение государств-членов НАТО.

Главнокомандующий отметил также лечение и реабилитацию украинских защитников в Польше. Залужный уверен, что "без свободной Украины немыслима свободная Польша".

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