Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он встретился с генералом Раймундом Анджейчаком.
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Какова цель визита
По словам Залужного, во время встречи обсудили ситуацию в регионе и сценарии ее развития.
Благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев,
– пишет Главнокомандующий.
Кроме того, он поблагодарил за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.
Украинские военные учатся в Польше
Залужный напомнил, что на территории Польши проводят профессиональную подготовку наших военнослужащих. Более того, Польша помогает перейти Украине на тяжелое вооружение государств-членов НАТО.
Главнокомандующий отметил также лечение и реабилитацию украинских защитников в Польше. Залужный уверен, что "без свободной Украины немыслима свободная Польша".
В Польше взорвался подарок из Украины: что известно
- 14 декабря в полицейском управлении в Варшаве произошел взрыв. Как известно, это взорвался подарок, полученный начальником польской полиции во время недавнего визита в Украину.
- Руководитель польской полиции Ярослав Шимчик получил в подарок использованы гранатометы. В результате инцидента его госпитализировали из-за ранений.
- Впоследствии глава МВД Польши Мариуш Каминский в своих соцсетях сообщил о отстранение в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря за вручение подарка, впоследствии взорвавшегося в кабинете главы полиции Польши.
- После инцидента Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретится с польским коллегой Мариушем Каминский. Визит в Варшаву состоится в ближайшее время.