Епіфаній зазначив, що Залужний впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом і темрявою. Водночас митрополит вірить, що з Божою допомогою Україна неодмінно здолає ворога.
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Віра та армія об'єднались заради спільної мети
Залужний також впевнений, що з вірою у Бога Україна здолає усіх ворогів.
Бог і правда на нашому боці, тому Україна переможе!
– сказав Головнокомандувач.
Епіфаній наголосив, що українці вже досягли багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана.
"Ми згуртували навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з нами протистоять російському тирану і його терору", – сказав митрополит.
Під час зустрічі Залужний нагородив Епіфанія нагрудним знаком "За сприяння війську". Водночас митрополит вручив Головнокомандувачу орден святого Юрія Переможця.
Він символізує святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви.
Епфаній наголосив, що "військова служба і захист рідного народу є Богом благословенною справою", а наші військові виконують своє покликання, жертовно захищати ближніх.
Останні заяви Залужного про війну
- Головнокомандувач ЗСУ дав інтерв'ю для видання The Economist. Він повідомив, що Росія готує 200 тисяч людей, щоб здійснити новий наступ на Київ. Відтак, Кремль провів не часткову, а повну мобілізацію.
- На думку Залужного, росіяни можуть наступати в січні або весною на Сході, з Півдня або навіть з Білорусі. Генерал розповів, що ЗСУ готують велику операцію, але потрібно більше зброї: 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.
- Як зазначив Залужний, Крим є головним у закінченні війни з Росією. Для звільнення півострова потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя.
- Головнокомандувач також сказав, що в українців немає інших варіантів, як вбивати росіян, оскільки ті прийшли як окупанти. Проте Залужний не ставиться зневажливо до ворога.
- Генерал повідомив, що з 24 лютого звільнив 10 українських генералів. Крім цього, один вчинив самогубство.