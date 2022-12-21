Епіфаній зазначив, що Залужний впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом і темрявою. Водночас митрополит вірить, що з Божою допомогою Україна неодмінно здолає ворога.

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Залужний також впевнений, що з вірою у Бога Україна здолає усіх ворогів.

Бог і правда на нашому боці, тому Україна переможе!

– сказав Головнокомандувач.

Епіфаній наголосив, що українці вже досягли багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана.

"Ми згуртували навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з нами протистоять російському тирану і його терору", – сказав митрополит.

Під час зустрічі Залужний нагородив Епіфанія нагрудним знаком "За сприяння війську". Водночас митрополит вручив Головнокомандувачу орден святого Юрія Переможця.

Він символізує святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви.

Епфаній наголосив, що "військова служба і захист рідного народу є Богом благословенною справою", а наші військові виконують своє покликання, жертовно захищати ближніх.

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