Война в Украине – это и наша война, нужно быть готовыми к последствиям, – премьер Нидерландов Рютте

Всесторонняя поддержка партнеров – важный фактор будущей победы Украины над Россией. Наши друзья готовы нести убытки, но отстаивать свободу Украины и человеческие ценности.

Наложение на Россию санкций и помощь ВСУ имеют последствия и для наших друзей. Даже несмотря на это, они проявляют невероятную решимость в стремлении помочь Украине отстоять свою свободу.

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Война в Украине – это и наша война

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о том, что Украина получит всю необходимую помощь для того, чтобы одержать победу в войне с российскими оккупантами.

Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что официально Нидерланды не воюют с Россией, но нужно наконец признать, что это также и их война.

Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе,

– подчеркнул Рютте.

Он также добавил, что сейчас Нидерланды помогают всеми возможными способами – от военной поддержки до финансовой помощи. Вместе с тем, вмешательство НАТО в войну – это красная линия, через которую никто не собирается переступать.

"Мы делаем это, потому что это наша война. Если она пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это непосредственная угроза нашей безопасности", – сказал премьер Нидерландов.

Также Рютте добавил, что война и помощь Украине могут иметь последствия для Нидерландов, но всем придется потерпеть ради победы над Россией.

Помощь Украине от партнеров: последние новости

После встречи Рамштайн-3 партнеры Украины сообщили, что ВСУ получат все необходимое оружие, которое поможет бороться с оккупантами и не давать им обстреливать мирные украинские города.

Также наши партнеры много раз заявляли о том, что уже проводятся учения наших героев на современном оружии. Как только они ее овладеют – ВСУ будут получать большие партии тяжелого вооружения. Также нашу армию будут проводить по стандартам НАТО.

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