Накладання на Росію санкцій та допомога ЗСУ мають наслідки й для наших друзів. Навіть попри це вони проявляють неймовірну рішучість у прагненні допомогти Україні відстояти свою свободу.

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Війна в Україні – це й наша війна

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про те, що Україна отримає усю необхідну допомогу для того, щоб здобути перемогу у війні з російськими окупантами.

Відповідаючи на запитання журналіста він повідомив, що офіційно Нідерланди не воюють з Росією, але потрібно нарешті визнати, що це також і їхня війна.

Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги,

– наголосив Рютте.

Він також додав, що зараз Нідерланди допомагають усіма можливими способами – від військової підтримки до фінансової допомоги. Разом з тим втручання НАТО у війну – це червона лінія, через яку ніхто не збирається переступати.

"Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо вона піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це безпосередня загроза нашій безпеці", – сказав прем'єр Нідерландів.

Також Рютте додав, що війна та допомога Україні можуть мати наслідки для народу Нідерландів, але усім доведеться потерпіти заради перемоги над Росією.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

Після зустрічі "Рамштайн-3" партнери України повідомили, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю, яка допоможе боротися з окупантами та не давати їм обстрілювати мирні українські міста.

Також наші партнери багато разів заявляли про те, що вже проводять навчання наших героїв на сучасній зброї. Як тільки вони її опанують – ЗСУ будуть отримувати великі партії важкого озброєння. Також нашу армію будуть проводити на стандарти НАТО.

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