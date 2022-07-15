У россиян проблемы с ракетами, но атаки будут продолжаться, – Братчук о ситуации в Одессе и море

Российские оккупанты ежедневно атакуют Одессу и регион. Похоже, вражеские обстрелы будут продолжаться, однако у захватчиков не все в порядке с ракетами.

У россиян проблемы

Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он рассказал, какая сейчас в целом ситуация на Одесчине и в Черном море

Внимание "Щупают" береговую полосу, бьют именно по мирному населению, – Братчук об атаках на Одесчину

По его словам, эта рабочая неделя в Одессе продолжалась под сигналы воздушной тревоги. Враг пытался наносить ракетные удары по городу. К счастью, не все они долетают, а самоликвидируются.

У россиян есть определенные проблемы с ракетами, и это хорошо,

– отметил Братчук,

Однако были и попадания в сельскохозяйственные угодья и здания. Скорее всего, вражеские обстрелы будут продолжаться и дальше.

Сколько российских кораблей в Черном море

Вместе с тем в Черном море ситуация с безопасностью остается сложной. Там до сих пор находится черноморский флот россии. Пока он доминирует в море вообще.

Также там находятся три российских ракетоносителя для "Калибров". В общей сложности их 24 единицы – по восемь на каждом судне.

Кроме этого, есть еще два больших вражеских десантных корабля, сопровождающих эти ракетоносители.

Угроза ракетных ударов остается: Братчук о ситуации в Одесской области – смотрите видео

Враг коварный, но нужно держаться

Кроме того, добавил Братчук, враг этими атаками продолжает и психологическое давление на людей. Он также снова обратился к горожанам и призвал беречь собственные жизни и не пренебрегать воздушными тревогами.

"Эта угроза – подталкивание к какой-то капитуляции, в частности и внутренней. А дальше будет просто продолжаться игра на эмоциях общества и попытки довести до капитуляции государства. Я уверен, что этого на Юге Украины не будет, как бы нам тяжело ни было", – подчеркнул он.