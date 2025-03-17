Россия бьет "Шахедами", враг продвигается на фронте: хронология 1118 дня войны

06:25, 17 марта

Стив Уиткофф признал, что обеспечить перемирие будет сложно, ведь речь идет о прекращении боевых действий вдоль 2 000-километровой границы. Кроме того, отдельной темой для разговора является зона противостояния в Курской области.

Также следует учесть регионы, на которые претендует Россия. Кроме того, по словам спецпосланника, надо определиться, кому будет принадлежать ЗАЭС, которая поставляет значительную часть электроэнергии Украине.

Для согласования перемирия нужно решить и вопрос о доступе к портам Черного моря.