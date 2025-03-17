Попри мирні ініціативи США та України, Росія не змінює темпів наступу та обстрілів. Про головні події 1118 дня повномасштабної російської агресії повідомляє 24 Канал.
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Віткофф прокоментував складність укладання мирної угоди в Україні
Стів Віткофф визнав, що забезпечити перемир'я буде складно, адже йдеться про припинення бойових дій уздовж 2 000-кілометрового кордону. Крім того, окремою темою для розмови є зона протистояння у Курській області.
Також слід врахувати регіони, на які претендує Росія. Крім того, за словами спецпосланця, треба визначитися, кому належатиме ЗАЕС, яка постачає значну частину електроенергії Україні.
Для узгодження перемир'я потрібно розв'язати й питання щодо доступу до портів Чорного моря.