Руководители партии Шольца в Киеве, оккупанты отказываются воевать: хронология 377 дня войны

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину прошло 377 дней. Украинские Силы обороны дают отпор врагу по всем направлениям фронта, на Востоке ситуация сверхсложная – враг начал "новое" наступление.

Что произошло 7 марта на фронте и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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Российские мобилизованные жалуются на колоссальные потери и отказываются воевать. Россияне из Брянской области жалуются, что у них забрали документы и без объяснений вывезли на передовую, не проведя нормальной учебы. Следовательно, от самой роты, что, отметим, может насчитывать от 80 до 250 бойцов – осталось едва 10 солдат.Расстрелянный военнопленный, который перед смертью произнес оккупантам в лицо: "Слава Украине!", может стать Героем Украины. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.В Киев прибыли руководители партии Шольца. Речь идет о лидере Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и лидере фракции СДПГ Рольфе Мютценихе. Известно, что политики встретились с премьером и главой парламента.Вокруг похорон героев-разведчиков в Киеве разгорелся скандал. Предварительно планировали петь Юрия "Святошу" Горовца, Максима "Непейпива" Михайлова, Тараса "Тарасия" Карпюка и Богдана "Аполлона" Лягова в Успенском соборе Лавры. Глава диверсионной группы "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что министр культуры Ткаченко отменил свое разрешение на отпевание в Лавре. Однако в Минкульте утверждают, что эта дезинформация и глава ведомства ничего не отменял.Выражение "Слава Украине!" стал одним из топтрендов в соцсетях после флешмоба, запущенного украинцами. Заметим, что накануне в сети появилось видео, на котором безоружный украинский солдат озвучивает его оккупантам и жестоко расстреливают его.Львовский суд арестовал активы подставного Козака и Медведчука. Журналисты-расследователи установили, что 62-летняя пенсионерка из Львова Ольга Куць владеет 55% долей в компаниях "Истстрой" и "Таун Ленд Компани". По ее словам, она работала на предприятии брата Козака и просто подписала доверенность, однако радостно избавилась бы от этих активов "прямо сегодня".