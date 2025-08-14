В Украине продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами. На нескольких участках фронта продолжаются очень активные бои, в других частях –спокойнее. За сутки Силы обороны приняли участие в 148 боестолкновениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне два раза обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты ракетами, осуществили 87 авиационных ударов и применили 4 423 дроны-камикадзе.

Где были бои на фронте за последние сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы успешно остановили 6 атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и 289 обстрелов, 14 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки.

На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали ВСУ возле Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 13 атак, враги хотели продвинуться в районах Нововодяного, Карповки, Редкодуба, Колодязов и Торского.

На Северском направлении защитники отбили 14 штурмовых действий российских войск у Григорьевки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения с врагом. Атаки происходили в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении россияне атаковали Силы обороны 7 раз в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах Владимировки, Никаноровки, Красного Лимана, Новоэкономического, Родинского, Луча, Чунишиного, Звериного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки и Дачного.

На Новопавловском направлении бойцы остановили 14 попыток прорыва обороны у Малиевки, Толстого, Шевченко и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед неподалеку Малиновки.

На Ореховском направлении россияне вели наступление вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинцы остановили четыре попытки продвижения оккупантов.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, поразив два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию захватчиков. Удалось ликвидировать 990 российских солдат.