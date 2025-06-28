Враг продвинулся возле Торецка и в Запорожской области, а ВСУ – возле Лимана: обзор и карты ISW

В течение 27 июня россияне пытались атаковать Силы обороны на разных направлениях фронта. Бои за территорию продолжались как в Курской области России, так и на оккупированной части Украины.

Украинские военные также имеют продвижение на горячих точках фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Смотрите также В России начинается большая катастрофа, которую все так долго ждали, – журналист-международник Какова ситуация на фронте Российские войска нанесли удары по районам Курской области . ВСУ пытались давать отпор врагу в направлении Глушково, Теткино и Новой Пути.

. ВСУ пытались давать отпор врагу в направлении Глушково, Теткино и Новой Пути. Оккупанты вели атаки вблизи Кондратовки, Алексеевки, Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, Юнаковки и Садков на Сумской области . Пограничники заметили меньшую активность российских ДРГ в регионе. Также ни украинские, ни российские операторы беспилотников пока не имеют преимущества в этой зоне.

. Пограничники заметили меньшую активность российских ДРГ в регионе. Также ни украинские, ни российские операторы беспилотников пока не имеют преимущества в этой зоне. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не имели успеха. Противник наступал у Глубокого и Липцев, а также вблизи Волчанска. На этом направлении россияне атакуют небольшими огневыми группами на мотоциклах и квадроциклах.

, но не имели успеха. Противник наступал у Глубокого и Липцев, а также вблизи Волчанска. На этом направлении россияне атакуют небольшими огневыми группами на мотоциклах и квадроциклах. Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении , в частности в Глушковке. Атаки происходили у Голубовки, Кондрашовки, Каменки, Красного Первого, Петропавловки и Степной Новоселовки. В этом районе российские войска используют артиллерию более консервативно, но полагаются на авиаудары и бомбы.

, в частности в Глушковке. Атаки происходили у Голубовки, Кондрашовки, Каменки, Красного Первого, Петропавловки и Степной Новоселовки. В этом районе российские войска используют артиллерию более консервативно, но полагаются на авиаудары и бомбы. На днях враги продолжали наземные наступления к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, Новой Кругляковки, вблизи Зеленого Гая, Грековки и Ольговки.

вблизи Новоплатоновки, Новой Кругляковки, вблизи Зеленого Гая, Грековки и Ольговки. Украинские войска, вероятно, продвинулись на Лиманском направлении . Силы обороны смогли восстановить позиции на северо-западе Редкодуба. Оккупанты атаковали также у Редкодуба, Зеленой Дольной и Шандриголово и в направлении Нового Мира, Среднего, Колодезей и Торского.

. Силы обороны смогли восстановить позиции на северо-западе Редкодуба. Оккупанты атаковали также у Редкодуба, Зеленой Дольной и Шандриголово и в направлении Нового Мира, Среднего, Колодезей и Торского. Россияне наступали на Северском направлении вблизи Григорьевки, Воймки и Федоровки. Оккупанты, вероятно, продвинулись на запад от Часового Яра и в пределах мста – в микрорайоне Шевченко. Наступления врага также продолжались у Бондарного, Маркового и Новомаркового, Предтечиного, Ступочек и в направлении Белой Горы. Обзор ситуации на фронте за 27 июня/ Карты Института изучения войны Оккупанты продвинулись в Дилиевке на Торецком направлении и по сообщениям ISW, могли захватить населенный пункт. Атаки врага происходили под самым Торецком, возле Дилиевки, Дачного, Щербиновки, Яблоновки и Александро-Калинового, Полтавки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Катериновки и Романовки.

и по сообщениям ISW, могли захватить населенный пункт. Атаки врага происходили под самым Торецком, возле Дилиевки, Дачного, Щербиновки, Яблоновки и Александро-Калинового, Полтавки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Катериновки и Романовки. На Покровском направлении россияне наступали вблизи Малиновки, Мирного и Шевченко Первого, в направлении Владимировки, Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лысовки, Сухого Яра, Даченского, Удачного и Котлиного и Новоподгороднего. Александр Сырский сообщил, что Россия сосредоточила возле Покровска примерно 111 000 солдат.

россияне наступали вблизи Малиновки, Мирного и Шевченко Первого, в направлении Владимировки, Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лысовки, Сухого Яра, Даченского, Удачного и Котлиного и Новоподгороднего. Александр Сырский сообщил, что Россия сосредоточила возле Покровска примерно 111 000 солдат. На Новопавловском направлении оккупанты атаковали Силы обороны вблизи Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Новоукраинки, Багатыря, Одрадного, Зеленого Кута, Звезды, Запорожья, Федоровки, Мирного, Комара и Ялты. Украинские операторы БпЛА нанесли удар по артиллерийской системе врага.

оккупанты атаковали Силы обороны вблизи Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Новоукраинки, Багатыря, Одрадного, Зеленого Кута, Звезды, Запорожья, Федоровки, Мирного, Комара и Ялты. Украинские операторы БпЛА нанесли удар по артиллерийской системе врага. На Гуляйпольском направлении россияне вели атаки вблизи Малиновки. На Ореховском под ударом оккупантов были Малая Токмачка и Каменское. Силы обороны вели контратаки возле Роботино.

россияне вели атаки вблизи Малиновки. На под ударом оккупантов были Малая Токмачка и Каменское. Силы обороны вели контратаки возле Роботино. Дроны ГУР, вероятно, нанесли удар по российской системе ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму, повредив ракетную пусковую установку, две многофункциональные радиолокационные станции управления и радиолокационные станции обнаружения. В целом, за сутки украинские войска продвинулись вблизи Лимана, а оккупанты имели успех на западе Запорожской области и вблизи Купянска, Торецка и Покровска.