28 июня, 08:00
Враг продвинулся возле Торецка и в Запорожской области, а ВСУ – возле Лимана: обзор и карты ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись в Дилиевке на Торецком направлении и на западе Запорожской области, атакуя различные населенные пункты.
- Украинские Силы обороны продвинулись на Лиманском направлении, восстановив позиции на северо-западе Редкодуба.
- Украинские беспилотники нанесли удар по российской системе ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму.
В течение 27 июня россияне пытались атаковать Силы обороны на разных направлениях фронта. Бои за территорию продолжались как в Курской области России, так и на оккупированной части Украины.
Украинские военные также имеют продвижение на горячих точках фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте
- Российские войска нанесли удары по районам Курской области. ВСУ пытались давать отпор врагу в направлении Глушково, Теткино и Новой Пути.
- Оккупанты вели атаки вблизи Кондратовки, Алексеевки, Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, Юнаковки и Садков на Сумской области. Пограничники заметили меньшую активность российских ДРГ в регионе. Также ни украинские, ни российские операторы беспилотников пока не имеют преимущества в этой зоне.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не имели успеха. Противник наступал у Глубокого и Липцев, а также вблизи Волчанска. На этом направлении россияне атакуют небольшими огневыми группами на мотоциклах и квадроциклах.
- Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, в частности в Глушковке. Атаки происходили у Голубовки, Кондрашовки, Каменки, Красного Первого, Петропавловки и Степной Новоселовки. В этом районе российские войска используют артиллерию более консервативно, но полагаются на авиаудары и бомбы.
- На днях враги продолжали наземные наступления к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, Новой Кругляковки, вблизи Зеленого Гая, Грековки и Ольговки.
- Украинские войска, вероятно, продвинулись на Лиманском направлении. Силы обороны смогли восстановить позиции на северо-западе Редкодуба. Оккупанты атаковали также у Редкодуба, Зеленой Дольной и Шандриголово и в направлении Нового Мира, Среднего, Колодезей и Торского.
- Россияне наступали на Северском направлении вблизи Григорьевки, Воймки и Федоровки. Оккупанты, вероятно, продвинулись на запад от Часового Яра и в пределах мста – в микрорайоне Шевченко. Наступления врага также продолжались у Бондарного, Маркового и Новомаркового, Предтечиного, Ступочек и в направлении Белой Горы.
Обзор ситуации на фронте за 27 июня/ Карты Института изучения войны
- Оккупанты продвинулись в Дилиевке на Торецком направлении и по сообщениям ISW, могли захватить населенный пункт. Атаки врага происходили под самым Торецком, возле Дилиевки, Дачного, Щербиновки, Яблоновки и Александро-Калинового, Полтавки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Катериновки и Романовки.
- На Покровском направлении россияне наступали вблизи Малиновки, Мирного и Шевченко Первого, в направлении Владимировки, Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лысовки, Сухого Яра, Даченского, Удачного и Котлиного и Новоподгороднего. Александр Сырский сообщил, что Россия сосредоточила возле Покровска примерно 111 000 солдат.
- На Новопавловском направлении оккупанты атаковали Силы обороны вблизи Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Новоукраинки, Багатыря, Одрадного, Зеленого Кута, Звезды, Запорожья, Федоровки, Мирного, Комара и Ялты. Украинские операторы БпЛА нанесли удар по артиллерийской системе врага.
- На Гуляйпольском направлении россияне вели атаки вблизи Малиновки. На Ореховском под ударом оккупантов были Малая Токмачка и Каменское. Силы обороны вели контратаки возле Роботино.
- Дроны ГУР, вероятно, нанесли удар по российской системе ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму, повредив ракетную пусковую установку, две многофункциональные радиолокационные станции управления и радиолокационные станции обнаружения.
В целом, за сутки украинские войска продвинулись вблизи Лимана, а оккупанты имели успех на западе Запорожской области и вблизи Купянска, Торецка и Покровска.