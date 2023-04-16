В течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Силы обороны отразили 60 атак противника

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

Россияне пытались наступать у Белогоровки

Россияне пытались наступать у Белогоровки: карта боев

Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку

Карта боев вокруг Бахмута

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация по другим направлениям

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам.
  • За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.