В течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Смотрите также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

Силы обороны отразили 60 атак противника

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

Россияне пытались наступать у Белогоровки

На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населённых пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестовой Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

Россияне пытались наступать у Белогоровки: карта боев

Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел.



От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боев вокруг Бахмута

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеские обстрелы подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

Какая ситуация по другим направлениям

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности армии Белоруси. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск России.



За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

Силы обороны отработали по оккупантам