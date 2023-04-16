Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.
Россияне пытались наступать у Белогоровки
Россияне пытались наступать у Белогоровки: карта боев
Тяжелые бои за Бахмут и Марьинку
Карта боев вокруг Бахмута
Карта боевых действий вокруг Авдеевки
Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта
Какая ситуация по другим направлениям
Силы обороны отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам.
За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.