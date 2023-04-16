Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Сили оборони відбили 60 атак противника

Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки

Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки: карта боїв

Тяжкі бої за Бахмут і Мар'їнку

Карта боїв довкола Бахмута

Карта бойових дій довкола Авдіївки

Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах.
  • Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.