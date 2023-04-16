Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.
Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки
Росіяни намагалися наступати біля Білогорівки: карта боїв
Тяжкі бої за Бахмут і Мар'їнку
Карта боїв довкола Бахмута
Карта бойових дій довкола Авдіївки
Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки: карта
Яка ситуація на інших напрямках
Сили оборони відпрацювали по окупантах
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах.
Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.