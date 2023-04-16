З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 182 070 ворогів. Проте через бойові дії порахувати точну кількість вбитих ворогів неможливо.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

танків – 3657;

бойових броньованих машин – 7083;

артилерійських систем – 2795;

РСЗВ – 538;

засоби ППО – 284;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339;

крилаті ракети – 911;

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12);

спеціальна техніка – 326 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті