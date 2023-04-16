З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 182 070 ворогів. Проте через бойові дії порахувати точну кількість вбитих ворогів неможливо.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 3657;
- бойових броньованих машин – 7083;
- артилерійських систем – 2795;
- РСЗВ – 538;
- засоби ППО – 284;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 293;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12);
- спеціальна техніка – 326 (+2).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відбувається на фронті
- Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника. Ба більше, українській військові збили ворожий літак Су-25.
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