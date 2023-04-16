З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 182 070 ворогів. Проте через бойові дії порахувати точну кількість вбитих ворогів неможливо.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Що відомо про втрати ворога у техніці

  • танків – 3657;
  • бойових броньованих машин – 7083;
  • артилерійських систем – 2795;
  • РСЗВ – 538;
  • засоби ППО – 284;
  • літаків – 308;
  • гелікоптерів – 293;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339;
  • крилаті ракети – 911;
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12);
  • спеціальна техніка – 326 (+2).


Актуальна статистика втрат ворога станом на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті

  • Станом на ранок 16 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Збройні Сили України відбили понад 60 атак противника. Ба більше, українській військові збили ворожий літак Су-25.