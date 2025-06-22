Если бы Россия захватила Украину: экс-командир спецназа Польши предположил дальнейшие планы Путина

Запад не может допустить, чтобы Россия получила возможность захватить ту часть Украины, которую она хочет. Кроме этого, в Кремле не отказываются от идеи мобилизовать силы для удара по другим направлениям.

Польский военный деятель, генерал дивизии, бывший командир JW GROM (спецназ), доктор военных наук Роман Полько отметил 24 Каналу, что этого нельзя допустить. Так российский диктатор сможет мобилизовать людей и бросить их в бой.

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Какие планы на Украину имеет Путин

Россия уже это делает на оккупированных территориях Украины. Украинцев заставляют воевать. Поэтому закрытие для нашего государства дороги на Запад или в НАТО сделает ее добычей Путина.

В этом случае Россия захватит население, хорошо обученных солдат, которые закалены в боях. Таких сейчас нет ни в одной европейской армии,

– отметил Роман Полько.

Кремль будет захватывать оружие, которое уже есть в Украине, информационные системы, обмены данными. Поскольку говорится о системах НАТО, то это большая находка для России. Также все эти ресурсы связаны с возможностями украинской промышленности, которые достаточно велики.

"Сейчас поддержка Украины для Запада – это экономическая выгода, а также преимущество в сфере безопасности. Мы не можем позволить Путину пойти дальше, потому что так обрекаем себя на очень серьезные проблемы", – добавил польский военный деятель.

К слову, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что российская армия наступает и не планирует останавливаться. Он отверг идею перемирия с Украиной, потому что "стратегическое преимущество" сейчас якобы на стороне России.