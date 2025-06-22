Польський військовий діяч, генерал дивізії, колишній командир JW GROM (спецназ), доктор військових наук Роман Полько наголосив 24 Каналу, що цього не можна допустити. Так російський диктатор зможе мобілізувати людей і кинути їх в бій.

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Які плани на Україну має Путін

Росія вже це робить на окупованих територіях України. Українців змушують воювати. Тому закриття для нашої держави дороги на Захід чи в НАТО зробить її здобиччю Путіна.

У цьому випадку Росія захопить населення, добре навчених солдатів, які загартовані у боях. Таких зараз немає у жодній європейській армії,

– наголосив Роман Полько.

Кремль захоплюватиме зброю, яка вже є в Україні, інформаційні системи, обміни даними. Оскільки мовиться про системи НАТО, то це велика знахідка для Росії. Також всі ці ресурси пов'язані з можливостями української промисловості, які досить великі.

"Зараз підтримка України для Заходу – це економічна вигода, а також перевага у сфері безпеки. Ми не можемо дозволити Путіну піти далі, бо так прирікаємо себе на дуже серйозні проблеми", – додав польський військовий діяч.

До слова, речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російська армія наступає та не планує зупинятися. Він відкинув ідею перемир'я з Україною, бо "стратегічна перевага" зараз нібито на боці Росії.