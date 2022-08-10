Границы на замок: какие страны уже закрыли въезд для граждан россии из-за войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для граждан россии. Он подчеркнул, что ограничения должны касаться всех россиян без исключения – даже тех, кто покинул страну из-за несогласия с политикой путина.

Сайт 24 канала рассказывает о том, какие страны уже ввели ограничения для россиян и куда жители россии больше не смогут уехать.

Больше темы Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам

Бельгия

С 1 июля Бельгия временно приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Гражданам россии разрешили выдавать только студенческую визу, одноразовую рабочую и визу для исследователей.

Болгария

6 августа Болгария на неопределенный срок остановила выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Причиной такого решения стала высылка из россии 5 августа 14 болгарских дипломатов.

Впрочем, даже без болгарской визы россияне могут ездить в Болгарию и дальше в том случае, если у них есть многократная шенгенская виза или многократная национальная виза Хорватии, Румынии или Кипра. Болгария и эти страны признают визы третьих стран на основе соответствующих соглашений.

Дания

С середины мая посольство Дании в москве приостановило "до дальнейшего уведомления" прием заявлений на получение виз и вида на жительство в Дании – за исключением виз для официальных визитов.

В страны Балтии россияне теперь могут поехать только для похорон своих родственников / Фото Unsplash

Эстония

Первыми ограничения в выдаче виз стали вводить страны Балтии. К тому же, там вводят достаточно жесткие ограничения для россиян. Так, в Эстонии еще в марте приостановили выдачу туристических виз гражданам россии. Возможность для въезда оставили только тем, у кого в Эстонии живут родственники, а также россиянам, уезжающим в Эстонию "по гуманитарным соображениям" или в медицинских целях.

В конце июля эти меры еще ужесточились. Теперь россияне и белорусы не могут подавать документы даже на студенческие визы или получение временного вида на жительство в Эстонии. Оформить разрешение на краткосрочное трудоустройство россияне могут лишь в том случае, если у них уже есть эстонская виза.

Интересно, что документы на получение визы примут только от членов семьи граждан Эстонии, лиц с видом на жительство, для посещения похорон близкого человека или для срочного медицинского лечения.

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Россиянам все чаще отказывают в выдаче виз и тщательно проверяют их документы / Фото Unsplash

Латвия

Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы вскоре после начала российского вторжения в Украину. Однако до сих пор россияне могли получать краткосрочные визы по гуманитарным соображениям или долгосрочные визы с правом трудоустройства.

4 августа посольство Латвии в россии сообщило, что в настоящее время страна приостановила выдачу любых виз россиянам "на неопределенный срок". Единственным исключением может быть необходимость поездки на похороны близкого родственника.

Литва

Литва приостановила выдачу шенгенских виз россиянам еще в первый день полномасштабной войны в Украине – 24 февраля 2022 года. Исключение делают только для супругов и несовершеннолетних детей граждан ЕС, а также граждан литовского происхождения и тех, кому разрешено восстановить литовское гражданство.

Мальта

С марта Мальта прекратила выдачу "золотых" паспортов для россиян и белорусов, гарантировавшихся им в случае крупных инвестиций в страну. Обычные шенгенские визы россиянам Мальта сейчас тоже не выдает.

Визу могут получить только члены семей граждан ЕС. В исключительных случаях можно подать документы на студенческую или рабочую визу, но каждый эпизод рассматривается в индивидуальном порядке, а въезд разрешается только "в исключительных случаях".

Российский паспорт уже становится настоящим клеймом / Фото Unsplash

Нидерланды

С конца апреля консульство Нидерландов в россии приостановило выдачу краткосрочных, в том числе туристических виз.

Теперь граждане россии на территории своей страны могут получить только гуманитарные визы и временные виды на жительство в Нидерландах. Причиной могут быть обучение, трудоустройство в стране, семейные отношения с резидентом Нидерландов или ведение там бизнеса.

Норвегия

Норвегия официально не запрещала выдачу виз россиянам, хотя приостанавливала прием заявок и официально возобновила его только в апреле 2022 года. Теперь россиян предупреждают, что такая возможность возобновлена только в ограниченном формате, а сроки рассмотрения заявлений увеличились и могут занимать до 45 дней.

Норвегия тщательно проверяет документы россиян на все основные типы виз, ведь считают их эмиграцию более высоким риском для страны. В частности, изменяется протокол обработки документов лиц, друзья или родственники которых проживают в Норвегии – заявки от них, вероятно, будут отклонены даже если они пригласят туристические визы.

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Словакия

Словакия серьезно ограничила выдачу виз россиянам. Страна готова пускать россиян только в случае крайней необходимости. Для некоторых категорий работников, экономически выгодных местным компаниям, могут сделать поблажку, а именно для медиков, сельских работников, работников транспорта, вахтенных рабочих, дипломатов и работников высокой квалификации, приезд которых является экономически необходим.

Остальные граждане россии могут рассчитывать на въезд в Словакию только в случае крайней необходимости.

Многие страны еще размышляют о том, чтобы закрыть границы для россиян / Фото Unsplash

Таиланд

Таиланд пока не ограничил въезд для россиян, и без визы они могут находиться там 30 дней. Но они должны будут обязательно предоставить документы о вакцинации, подтвердить платежеспособность и предоставить обратные билеты в россию или третью страну. Кстати, самолеты из россии туда уже не летают.

Финляндия

Финляндия пока не ввела запрет на визы для граждан рф, однако намерена добиваться принятия такого решения на уровне всего Евросоюза, заявила 8 августа премьер-министр страны Санна Марин. Она назвала несправедливым тот факт, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" на фоне войны против Украины.

Запрет на выдачу виз россиянам активно поддерживается финским обществом. К тому же, глава правящей в Финляндии Социал-демократической партии Антти Линдтман спрогнозировал, что правительство сможет быстро рассмотреть вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам.

Правда, такие ограничения не будут распространяться на медицинское лечение; лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии; а также посещение близких родственников.

Самостоятельно улететь в Японию россияне больше не могут / Фото Unsplash

Чехия

24 февраля 2022 года Чехия приостановила выдачу виз гражданам россии, а также отозвала разрешения на работу консульств россии в Карловых Варах и Брно и временно закрыла свои консульские учреждения в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В июне правительство Чехии объявило, что не будет выдавать ни обычные визы, ни временные виды на жительство россиянам и белорусам как минимум до конца марта 2023 года. Исключением являются только гуманитарные визы.

Япония

25 февраля власти Японии объявили, что замораживают выдачу виз гражданам россии. Такое решение было принято в связи с действиями россиян в Украине.

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Однако с 10 июня въезд им снова разрешили, но только в составе организованных туристических групп и с соответствующей гарантией от японской туристической компании. Путешествовать в Японию самостоятельно россияне до сих пор не могут.