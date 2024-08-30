Два уязвимых места России: что может кардинально изменить ход войны

И Россия, и Украина далеки до победы в этой войне. Но есть две вещи, которые помогут Киеву существенно приблизиться к положительному результату.

Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл, заметив, что уже прошло более чем 2,5 года полномасштабной войны. При существующей ситуации и Россия, и Украина истощаются.

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Какие есть уязвимые места в России

Как отметил Белл, Путин считал, что вполне спокойно сможет захватить Украину за короткий период. Но ничего у него не получилось. По его мнению, сейчас речь идет не о том, кто победит; а о том, как все закончится. Конечно, все будет выбирать украинская нация.

Это то, что Украина должна решить. Освободить всю территорию Украины будет сложно по разным причинам. Если Украина стремится к этому, то ей понадобится значительная поддержка Запада. Думаю, что на каком-то этапе нужно достичь мира. И тогда есть вопрос, как обеспечить безопасность Украины в будущем и ее процветание. Уверен, что Запад сделает все, чтобы помочь в этих вопросах,

– считает Белл.

Несмотря на это, Россия имеет два важных "центра притяжения". Если Украина сможет повлиять на них, то станет значительно ближе к победе.

Прежде всего Путина существенно поддерживают российские олигархи. Они уже находятся под санкциями. Если удастся создать для них условия, при которых их жизнь станет невыносимой, то Россия достаточно быстро может пережить шоковые изменения и скинуть руководство. Тут важно продолжать санкции против страны-агрессора.

Другой "центр притяжения" – Крым, который является своеобразной "жемчужиной короны" Путина. Украина эффективно работает над уничтожением Черноморского флота.

Украина также должна показать, что способна уничтожить Крымский мост. Если поставить под угрозу положение оккупантов в Крыму, тогда Путин может задуматься о целесообразности войны,

– сказал Белл.