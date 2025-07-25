В Киберпространстве разворачивается такая же война, как на суше, небе и в море

В современных условиях война выходит далеко за пределы традиционного поля боя. Киберпространство превратилось в полноценный фронт, где можно парализовать логистику, дезорганизовывать армейские структуры и выводить из строя критические элементы вражеской инфраструктуры.

Киберпространство в современной войне является важным театром действий, который способен вымывать основу фундамента в армии врага и уменьшить его наступательный потенциал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Андрея Ткачука на Укринформ.

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Как киберпространство становится полем боя?

В гибридной войне важно поражать противника асимметрично – в нескольких измерениях одновременно. Одним из ключевых инструментов этого должен стать smart soft power – когда это не просто "бах", а технически, разумно и на глубину.

За последний год украинские Силы обороны осуществили десятки успешных киберопераций против ключевых объектов РФ: от государственных гигантов вроде "Газпрома" и "Росатома" до систем военной связи, логистики, ПВО и железнодорожной логистики.

Это позволяет разрушать процессы в целых отраслях – останавливая логистику врага, предоставляя данные о его операциях и использовать уязвимости системы.

Например, во время хакерской операции против IT-инфраструктуры "Газпрома" были полностью стерты данные более 390 дочерних компаний, резервные копии, SCADA-системы и серверные кластеры 1С. Вместе с ними исчезли контракты, договоры, финансы, аналитику труб, клапанов, скважин, уничтожено BIOS на серверах.

Таким образом, "Газпром" – один из главных "горокраксов" Путина – компания-банкрот, чьи акции стоят меньше акций Pop Mart – производителя детских игрушек лабубу,

– пишет Ткачук

Кибератаки позволяют выявлять новые уязвимости, понимать масштаб закупок и кто вовлечен в цепь обхода санкций. Мы видим все.

Недавняя спецоперация ГУР Украины в оккупированном Крыму – еще один пример эффективной цифровой разведки и наступления. Киберспециалисты проникли в электронные кабинеты руководства и получили доступ к системам электронного документооборота "ДИАЛОГ", "СЭД", "Дело", систем бухгалтерского учета "1С:Документооборот", Directum и "АТЛАС". После копирования 100 терабайт информации данные на всех серверах уничтожили.

Атака фактически парализовала деятельность оккупационной администрации. Среди изъятых данных – документы, переписка, в частности личные сообщения Сергея Аксенова, главы оккупационного правительства. В переписке с Антоном Лясковским, ответственным за медицинскую отрасль Крыма, упоминается влияние кадыровских сил в регионе и равнодушие кремля к этому процессу.

"Это важный метод психологического давления на всех причастных к разработке или изготовлению оружия, которым россияне атакуют наше население. Из-за пробелов в киберпространстве, РФ не способна защитить конфиденциальность своей инженерной элиты и шпионских сетей. Это уменьшает для россиян маневренность в чувственных операциях", – говорит автор

Он отмечает, что уничтожение российского "цифрового суверенитета" – это такая же достижимая и не менее важная цель, как уничтожение черноморского флота и стратегической авиации.

Российский диктатор должен выйти из войны без армии, авиации, флота и с дыркой в киберпространстве.