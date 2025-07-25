Кіберпростір у сучасній війні є важливим театром дій, який здатен вимивати основу фундаменту в армії ворога й зменшити його наступальний потенціал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Андрія Ткачука на Укрінформ.

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Як кіберпростір стає полем бою?

У гібридній війні важливо вражати супротивника асиметрично – у кількох вимірах одночасно. Одним із ключових інструментів цього має стати smart soft power – коли це не просто "бах", а технічно, розумно й на глибину.

За останній рік українські Сили оборони здійснили десятки успішних кібероперацій проти ключових об’єктів РФ: від державних гігантів на кшталт "Газпрому" та "Росатому" до систем військового зв’язку, логістики, ППО та залізничної логістики.

Це дозволяє руйнувати процеси в цілих галузях – зупиняючи логістику ворога, надаючи дані про його операції та використовувати вразливості системи.

Наприклад, під час хакерської операції проти IT-інфраструктури "Газпрому" було повністю стерто дані понад 390 дочірніх компаній, резервні копії, SCADA-системи та серверні кластери 1С. Разом із ними зникли контракти, договори, фінанси, аналітику труб, клапанів, свердловин, знищено BIOS на серверах.

Таким чином, "Газпром" – один з головних "горокраксів" Путіна – компанія-банкрут, чиї акції коштують менше акцій Pop Mart – виробника дитячих іграшок лабубу,

– пише Ткачук

Кібератаки дозволяють виявляти нові вразливості, розуміти масштаб закупівель та хто залучений до ланцюга обходу санкцій. Ми бачимо все.

Нещодавня спецоперація ГУР України в окупованому Криму – ще один приклад ефективної цифрової розвідки й наступу. Кіберфахівці проникли в електронні кабінети керівництва й отримали доступ до систем електронного документообігу "ДІАЛОГ", "СЭД", "Дело", систем бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", Directum та "АТЛАС". Після копіювання 100 терабайтів інформації дані на всіх серверах знищили.

Атака фактично паралізувала діяльність окупаційної адміністрації. Серед вилучених даних – документи, листування, зокрема особисті повідомлення Сергія Аксьонова, глави окупаційного уряду. У листуванні з Антоном Лясковським, відповідальним за медичну галузь Криму, згадується вплив кадировських сил у регіоні та байдужість кремля до цього процесу.

"Це важливий метод психологічно тиску на всіх дотичних до розроблення чи виготовлення зброї, якою росіяни атакують наше населення. Через прогалини в кіберпросторі, РФ не здатна захистити конфіденційність своєї інженерної еліти та шпигунських мереж. Це зменшує для росіян маневреність у чуттєвих операціях", – каже автор

Він зазначає, що знищення російського "цифрового суверенітету" – це така ж сама досяжна та не менш важлива мета, як знищення чорноморського флоту й стратегічної авіації.

Російський диктатор має вийти з війни без армії, авіації, флоту й з діркою в кіберпросторі.