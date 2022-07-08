В августе увидим результаты контрнаступления ВСУ, – Карась

Эксперты прогнозируют Украине активную фазу контрнаступления в войне на вторую половину – конец лета. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях боевых действий.

Видимое контрнаступление ВСУ будет летом

На это указывает наличие вооружения, занятые позиции, то, как развиваются события на фронте, и политический контур. Об этом 24 каналу рассказал военный Евгений Карась.

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Он ссылается на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который говорит об активной фазе наступления в августе.

Как объяснил Евгений Карась, это означает, что в определенный срок появятся заметные результаты, а работа над тем, чтобы их достичь, будет начинаться уже сейчас. Украинские войска готовят операции и "щупают" линию фронта, поэтому уже видны некоторые сдвиги. К примеру, ВСУ достаточно резко и неожиданно продвинулись под Волновахой.

Сейчас наши войска потихоньку будут подкрадываться, а в августе будут видимые результаты. Такие "ого", как Змеиный,

– убежден Карась.

Военный Карась рассказал о контрнаступлении украинских войск: смотрите видео

Актуальная ситуация на фронте: коротко