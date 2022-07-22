Когда ждать контрнаступлений ВСУ по другим направлениям: прогноз военного эксперта

Украинские воины собираются освобождать каждый клочок земли, которую оккупировали россияне. Для этого мы начинаем получать нужное оружие в нужном количестве.

В Херсонской области уже есть признаки того, что мы гоним врага оттуда. Эксперт Дмитрий Снегирев в эфире национального телемарафона рассказал, что ВСУ все больше получает оружия от партнеров и это дает возможность готовиться к контрнаступлению по другим направлениям, информирует 24 канал.

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Основное направление боев к концу лета

По словам специалиста, за последние месяцы три наиболее боеспособных подразделения российской армии прекратили свое существование. россия все равно делает громкие заявления о своих планах в Украине. Снегирев считает, что до конца лета "основным военным театром" будет Донецкое направление.

Это попытка выйти на линию вкраплений ВСУ в направлении Славянска и Краматорска. За последние две недели было тридцать успешных ударов по врагу в их тылу. Благодаря таким точечным ударам произошло торможение наступательных действий и на Востоке и на Юге,

– говорит эксперт.

Он также утверждает, что на херсонском и харьковском направлении можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне. Там они сдерживают пришествия ВСУ.

Снегирев заметил, что это означает: как только мы получим оружие от партнеров, будут изменения военного противостояния. То есть может быть контрнаступление украинских военных по нескольким направлениям уже к концу лета.

Другие эксперты о контрнаступлении ВСУ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что россияне уже готовятся к контрнаступлению ВСУ и создают фортификационные сооружения в Херсонской области. При этом нам нужно удерживать фланги, откуда Россия может потенциально избивать и сковывать наши подразделения.

Военный эксперт Денис Попович заявлял, что есть несколько факторов, свидетельствующих о том, что деоккупация Херсона активно готовится. Подразделения Вооруженных Сил Украины активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами и позиции средств противовоздушной обороны. Людей призвали уехать из региона.

Также аналитики выдвигали прогноз, что в Украине будет активная фаза контрнаступления в войне во второй половине лета или в конце. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях боевых действий. По словам Евгения Карася, на это указывает наличие вооружения, занятые позиции, то, как развиваются события на фронте и внешнеполитический контур.

Жителям Херсонщины следует быть готовыми к контрнаступлению: смотрите видео