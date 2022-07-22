На Херсонщині вже є ознаки того, що ми женемо ворога звідти. Експерт Дмитро Снєгирьов у ефірі національного телемарафону розповів, що ЗСУ все більше отримують зброї від партнерів і це дає можливість готуватися до контрнаступу на інших напрямках, інформує 24 канал.

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Основний напрямок боїв до кінця літа

За словами фахівця, за останні місяці три найбільш боєздатні підрозділи російської армії припинили своє існування. Та росія все одно робить гучні заяви про свої плани в Україні. Снєгирьов вважає, що до кінця літа "основним військовим театром" буде Донецький напрямок.

Це намагання вийти на лінію украплень ЗСУ в напрямку Слов'янська і Краматорська. Натомість за останні два тижні було тридцять успішних ударів по ворогу в їхньому тилу. Завдяки таким точковим ударам відбулося гальмування наступальних дій і на Сході і на Півдні,

– каже експерт.

Він також стверджує, що на херсонському і харківському напрямку, можна говорити, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони. Там вони стримують наступи ЗСУ.

Снєгирьов зауважив, що це означає: як тільки ми отримаємо зброю від партнерів, будуть зміни військового протистояння. Тобто може бути контрнаступ українських військових по декількох напрямках вже до кінця літа.

Інші експерти про контрнаступ ЗСУ

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав, що росіяни вже готуються до контрнаступу ЗСУ та створюють фортифікаційні споруди на Херсонщині. При цьому нам треба утримувати фланги, звідки росія може потенційно бити та сковувати наші підрозділи.

Військовий експерт Денис Попович заявляв, що є кілька факторів, які свідчать про те, що деокупація Херсонщини активно готується. Підрозділи Збройних Сил України активно нищать ворожі склади з боєприпасами та позиції засобів протиповітряної оборони. Людей закликали виїхати з регіону.

Також аналітики висували прогноз, що в Україні буде активна фаза контрнаступу у війні в другій половині літа чи вкінці. Насамперед мова йде про Херсонський та Запорізький напрямки бойових дій. За словами Євгена Карася, на це вказує наявність озброєння, зайняті позиції, те, як розвиваються події на фронті, та зовнішньо політичний контур.

Жителям Херсонщини варто бути готовими до контрнаступу: дивіться відео