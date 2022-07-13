Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. За його словами, є низка факторів, які свідчать про те, що деокупація Херсонщини активно готується.

Важливо Україна деокупує південні регіони і про це мають знати усі

Коли відбудеться військова операція на Херсонщині

Підрозділи Збройних Сил України активно нищать ворожі склади з боєприпасами та позиції засобів протиповітряної оборони. Крім того, вже посадовці вже неодноразово рекомендували мешканцям Херсонщини покинути регіон, адже це убезпечить їх від бойових дій, які відбуватимуться під час просування ЗСУ.

Денис Попович наголошує, що поки складно сказати, коли саме розпочнеться контрнаступ. Адже в цій ситуації ще багато невідомого. Однак його особистий прогноз – це станеться вже зовсім скоро.

Сподіваюся, що в найближчі тижні. Може 2, може 3. Це мій особистий прогноз. Все може бути, – зазначив Денис Попович.

Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон та Херсонщину – Попович: дивіться відео

Що відбувається на Херсонщині

Підрозділи ЗСУ ведуть активну боротьбу проти російських окупантів на Херсонському напрямку. Ситуація там динамічна та напружена.

12 липня стало відомо, що українські спецпризначенці звільнили 5 полонених, яких утримували російські загарбники в одному з сіл Херсонської області. Захисники непомітно перетнули лінію фронту, ліквідували кількох окупантів та визволили людей.

Також 12 липня українські військові виявили ворожу ДРГ у Бериславському районі Херсонської області. Росіяни були змушені відступити.