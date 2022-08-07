Контрразведчики СБУ "демилитаризуют" оккупантов дронами: за неделю – минус 9 единиц техники

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон оккупантам. С помощью ударных дронов контрразведчики СБУ за неделю уничтожили 9 единиц вражеской техники.

Контрразведка СБУ совместно с бойцами 112 бригады Территориальной обороны с помощью ударных дронов атаковала позиции оккупантов. Именно благодаря этому удалось нанести врагу урон.

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Оккупантам дарят "страшные сны"

Украинские защитники и защитницы продолжают "демилитаризацию" оккупационной армии. Еще больший эффект к кадрам по работе контрразведки и Теробороны добавляет песня Степана Гиги "Этот сон". В СБУ говорят, что сны у оккупантов могут теперь быть только страшными.

Украинские защитники передают врагам страстный "привет" и просят поставить песню про "сон, який щоночі сниться". Конечно же, страшный. Потому что всех оккупантов ждет настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле,

– отметили в СБУ.

Контрразведка и Тероборона уничтожают технику оккупантов: мощное видео

Потери оккупантов в войне

Каждый день наши воины ведут героическую борьбу против врага и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 7 августа наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:

около 42 200 российских оккупантов;

1 805 танков;

4 055 боевых бронированных машин;

958 артиллерийских систем;

260 реактивных систем залпового огня;

132 средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 беспилотников;

182 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

86 единиц спецтехники.

Только за сутки 6 августа украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.

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