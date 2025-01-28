Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что важна смена стратегии ведения войны. Прежде всего говорится о неожиданных для врага ударах

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Как можно существенно улучшить ситуацию

Нужна подготовка нестандартных операций. Например, в 2022 году враг ожидал наступления ВСУ на Юге, но вместо этого началось контрнаступление на Харьковщине. Оккупанты не ожидали этого и были вынуждены бежать. У них не хватило ресурсов, чтобы закрыть наши тылы.

Удары по Курской области. Я предвидел, что будет серия ответных операций на Брянщине, даже в Беларуси. А главное – стратегический удар в одном из секторов, где начнутся наступательные операции на оккупированных территориях,

– отметил Николай Маломуж.

Комплексная операция по Крыму, уничтожение мостов, пусковых установок, аэродромов, тактические удары на фронте, атаки с флангов – все это может существенно повлиять на ситуацию. Также нужно готовить силы и резервы и не давать врагу навязывать нам свою тактику.

Более того, Украина находится в обороне, поэтому нам нужно меньше средств. Но важна подготовка резервов и пополнение ими опытных бригад. Практика создания новых частей и направления их на фронт не сработала.

По моему мнению, не более 40% должно быть новых бойцов, а командование и средний командный состав – опытные, боевые,

– подчеркнул генерал армии.

Важное влияние будет иметь помощь со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Она дает нам серьезные перспективы для усиления позиции в защите и для проведения контрударов.

"Мы должны усиливать возможности в тех "горячих точках", где враг наступает. Например, он заходит в уничтоженный населенный пункт большой группой. У нас эти позиции давно пристреляны, поэтому нужно наносить удары и уничтожать своды, роты и даже батальоны врага", – подытожил Николай Маломуж.