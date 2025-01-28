Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що важлива зміна стратегії ведення війни. Найперше мовиться про неочікувані для ворога удари

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Як можна суттєво покращити ситуацію

Потрібна підготовка нестандартних операцій. Наприклад, у 2022 році ворог очікував наступу ЗСУ на Півдні, але натомість почався контрнаступ на Харківщині. Окупанти не очікували цього й були змушені втікати. У них не вистачило ресурсів, щоб закрити наші тили.

Удари по Курщині. Я передбачав, що буде серія відповідних операцій на Брянщині, навіть у Білорусі. А головне – стратегічний удар в одному із секторів, де розпочнуться наступальні операції на окупованих територіях,

– зауважив Микола Маломуж.

Комплексна операція по Криму, знищення мостів, пускових установок, аеродромів, тактичні удари на фронті, атаки з флангів – все це може суттєво вплинути на ситуацію. Також потрібно готувати сили та резерви й не давати ворогу нав'язувати нам свою тактику.

Ба більше, Україна перебуває в обороні, тому нам потрібно менше засобів. Але важливою є підготовка резервів і поповненнями ними досвідчених бригад. Практика створення нових частин і направлення їх на фронт не спрацювала.

На мою думку, не більше 40% повинно бути нових бійців, а командування і середній командний склад – досвідчені, бойові,

– наголосив генерал армії.

Важливий вплив матиме допомога з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Вона дає нам серйозні перспективи для посилення позиції в захисті та для проведення контрударів.

"Ми повинні посилювати можливості в тих "гарячих точках", де ворог наступає. Наприклад, він заходить у знищений населений пункт великою групою. У нас ці позиції давно пристріляні, тому потрібно завдавати ударів та знищувати зводи, роти й навіть батальйони ворога", – підсумував Микола Маломуж.