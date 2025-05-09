Россия заменяет системы ПВО на Дальнем Востоке муляжами, чтобы перетянуть их на запад страны

Японские аналитики обнаружили, что Россия начала использовать муляжи пусковых установок комплексов С-400 и С-300 на Дальнем Востоке. Россия передислоцировала часть ПВО ближе к европейской своей части.

В частности Россия перетащила системы ПВО в порт Усть-Луга, аэродромов Энгельс, Саваслейка, и в Московскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Россия использует муляжи ПВО на Дальнем Востоке

Согласно имеющейся информации, Москва частично перебросила средства противовоздушной обороны ближе к стратегически важным районам европейской части страны – в частности в порт Усть-Луга, авиабаз Энгельс, Саваслейка и в Московскую область.

Еще недавно на Дальнем Востоке Россия удерживала около 24 пусковых установок С-400 и 12 С-300, однако в последнее время это количество существенно уменьшилось. При этом зафиксировано развертывание их имитаций на прежних позициях, чтобы создать впечатление сохранения противовоздушного потенциала.

Сокращение ПВО на Дальнем Востоке, вероятно, связано со значительными потерями систем ПВО в результате ударов ВСУ и необходимостью защиты ключевых объектов в центральных и западных регионах России.

Напомним, в Татарстане горел завод КамАЗ, который является одним из крупнейших производителей грузовиков в России, причина пожара неизвестна. Завод обеспечивает автомобильной техникой российскую армию, на него наложены санкции ЕС, США, Канады и Великобритании.