Идет наибольшее количество боев: в Генштабе назвали приоритетное направление наступления России

Оккупанты продолжают наступать на большинстве направлений. В Генштабе рассказали, где обстановка наиболее ожесточенная.

Оккупанты не оставляют мечты о захвате всей Донецкой области. Поэтому, неудивительно, что именно на этот регион приходится наибольшее количество боевых столкновений.

Смотрите также Украинские военные научились обслуживать истребители F-16 в Нидерландах

Где враг чаще всего атакует

По сообщению от Генштаба, уже за сегодня с начала суток произошло 55 боев с врагом. Почти половина из них шла на Покровском направлении. Здесь противник 23 раза пытался прорвать украинскую оборону.

Защитники отбили российские атаки у населенных пунктов Евгеновка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское.

Что происходит возле Евгеновки и Новоселовки Первой: смотрите на карту

Какая обстановка в районах Невельского, Нетайлово и Яснобродовки: смотрите карту

По состоянию на 14:00 бои еще продолжались в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского.

В Генштабе признают, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая.

Какова ситуация на других участках фронта