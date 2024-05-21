Идет наибольшее количество боев: в Генштабе назвали приоритетное направление наступления России

21 мая 2024, 16:47
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Сухопутные войска

Оккупанты продолжают наступать на большинстве направлений. В Генштабе рассказали, где обстановка наиболее ожесточенная.

Оккупанты не оставляют мечты о захвате всей Донецкой области. Поэтому, неудивительно, что именно на этот регион приходится наибольшее количество боевых столкновений.

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Где враг чаще всего атакует

По сообщению от Генштаба, уже за сегодня с начала суток произошло 55 боев с врагом. Почти половина из них шла на Покровском направлении. Здесь противник 23 раза пытался прорвать украинскую оборону.

Защитники отбили российские атаки у населенных пунктов Евгеновка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское.

Что происходит возле Евгеновки и Новоселовки Первой: смотрите на карту

Какая обстановка в районах Невельского, Нетайлово и Яснобродовки: смотрите карту

По состоянию на 14:00 бои еще продолжались в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского.

В Генштабе признают, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая.

Какова ситуация на других участках фронта

  • На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы.
  • На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. Бой продолжается в районе Синьковки.
  • На Лиманском направлении один штурм россиян отбит в районе Тернов.
  • На Северском направлении российские войска совершили четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещеевки, Выемки и Раздоловки.
  • На Краматорском направлении враг провел пока девять атак на Часов Яр, Ивановское, а также Клещеевку и Андреевку.
  • На Кураховском направлении противник дважды атаковал на направлении Георгиевки, а также Красногоровки.
  • На Времовском направлении украинские воины отбили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского.
  • На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.
  • На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, однако успеха не имел.

Автор: Анастасія Колеснікова