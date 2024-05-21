Идет наибольшее количество боев: в Генштабе назвали приоритетное направление наступления России
Источник:Сухопутные войска
Оккупанты продолжают наступать на большинстве направлений. В Генштабе рассказали, где обстановка наиболее ожесточенная.
Оккупанты не оставляют мечты о захвате всей Донецкой области. Поэтому, неудивительно, что именно на этот регион приходится наибольшее количество боевых столкновений.
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Где враг чаще всего атакует
По сообщению от Генштаба, уже за сегодня с начала суток произошло 55 боев с врагом. Почти половина из них шла на Покровском направлении. Здесь противник 23 раза пытался прорвать украинскую оборону.
Защитники отбили российские атаки у населенных пунктов Евгеновка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское.
Что происходит возле Евгеновки и Новоселовки Первой: смотрите на карту
Какая обстановка в районах Невельского, Нетайлово и Яснобродовки: смотрите карту
По состоянию на 14:00 бои еще продолжались в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского.
В Генштабе признают, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая.
Какова ситуация на других участках фронта
- На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы.
- На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестовое. Бой продолжается в районе Синьковки.
- На Лиманском направлении один штурм россиян отбит в районе Тернов.
- На Северском направлении российские войска совершили четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещеевки, Выемки и Раздоловки.
- На Краматорском направлении враг провел пока девять атак на Часов Яр, Ивановское, а также Клещеевку и Андреевку.
- На Кураховском направлении противник дважды атаковал на направлении Георгиевки, а также Красногоровки.
- На Времовском направлении украинские воины отбили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского.
- На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, однако успеха не имел.