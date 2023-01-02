Сейчас война уже не похожа на такую, которую Россия может выиграть, – российский журналист

Россия не оставляет надежд захватить Украину, однако ВСУ мужественно выгоняют врага из нашей земли. И теперь очевидно, что у Кремля нет никаких шансов выиграть эту войну, однако для украинцев впереди еще много испытаний.

Путин не знал правды об Украине

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он подчеркнул, что у Путина была ложная информация, потому что за годы правления он собрал вокруг себя самых некомпетентных людей.

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По его словам, это специфика любой диктатуры – если вы набираете людей по лояльности, а не профессионализму, то вы окружаете себя идиотами, которые приносят только те новости, которые вы хотите слышать.

Посмотрите на окружение Путина – министр обороны Шойгу никогда не служил в армии, главнокомандующий армией Золотов не может слепить слова в предложение и т.д. Все, кто вокруг Путина, – это люди, которые попали в его окружение через знакомства. Это обратный отбор, и разведка России тоже не работает,

– объяснил Наки.

Оппозиционер подчеркнул, что до сих пор российская разведка – это самое слабое место в армии, которое ничего не может:

они не могут даже увидеть летящие беспилотники на территорию аэродрома внутри России,

они не могут увидеть, что Владимир Зеленский приехал в самую горячую точку – Бахмут,

а перед началом этого вторжения в России разведка заявляла, что "все будет легко и хорошо".

Журналист отметил, что в начале вторжения лишь две страны четко заявляли, что будет наступление – США и Великобритания, они опубликовали карты того, откуда и как будет идти Россия, а спецслужбы назвали конкретные даты, из-за чего России пришлось их перенести.

"Из-за того, что они перенесли наступление на неделю, были проблемы со снарядами, с горючим для техники и т.д. Но обе страны об этом знали и всех предупреждали. Все остальные – боялись и надеялись, что этого не произойдет", – добавил Наки.

Он подчеркнул, что в начале войны Украине не поставлялось практически ничего по вооружению. Кроме того, некоторые страны ожидали, что Киев могут захватить за 3 дня.

По его мнению, украинское руководство в феврале постало в достаточно проблематичной ситуации – с одной стороны, они знали, что против Украины готовят военную кампанию, но до сих пор неизвестно, насколько было информировано руководство.

Но мы видим важнейшую вещь – большие возможности для самостоятельных действий у военного руководства страны. Мы видим, что из-за необходимых мер со стороны отдельных генералов были, например, передислоцированы украинские самолеты на другие аэродромы, из-за чего первый удар России не удался,

– признался Наки.

Журналист добавил, что некоторые вещи, которые были сделаны, оказались ключевыми для этой войны, и на это был дан карт-бланш украинским военным.

"И ключевое отличие что в российской системе Владимир Путин сам какие-то вещи по карте переставляет, и поэтому мы видим эффективность российской армии, которая убивает, уничтожает города, но профессионалы воевали бы совсем иначе и эффективнее", – считает оппозиционер.

Он отметил, что в результате – через всю подготовку и при личном мужестве и сообразительности отдельных украинцев и генералов мы сейчас находимся в той точке, в которой есть.

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Эта война не может закончиться для России успехом

Многие начинают говорить, что Украина медленно продвигается или война затягивается, но эти люди забывают, в какой точке мы были в конце февраля 2022 года, когда шла огромная колонна на Киев,

– заявил Наки.

По его словам, никто тогда и не ожидал, что будет уволен Херсон или Харьковская область, что российские войска 5 месяцев подряд не будут продвигаться и не будут иметь никакого преимущества, несмотря на преимущества в количестве и технике.

"Поэтому мы сейчас находимся в той точке, где перелом уже произошел – украинские войска задают тон битвы, от их передвижения и маневров зависит происходящее. Сейчас именно российская сторона обороняется", – отметил оппозиционер.

По его мнению, с конца февраля 2022 года возникла ситуация, что Украина смогла отбросить врага, объединиться и она продолжает бороться за свое существование. "Это и есть главные изменения за год, но это не значит, что война скоро закончится или остановятся убийства", – добавил он.

Наки отметил, сейчас никто не видит возможности для России как-то серьезно перевернуть все в свою сторону. По его словам, Россия находится в столь невыгодном военном положении, что Владимир Путин уже отменяет конференции, а пропаганда начинает говорить о Гааге.

Оппозиционер убежден, что то, что казалось невероятным в начале года, в конце этого же года – это уже окружающая нас реальность. Однако он отмечает, что еще очень много всего впереди, много проблем, ведь Россия продолжает терроризировать Украину, однако изменение ситуации радикально.

И теперь это не какая-то скорая и победоносная война для России, а война, которая уже даже внутри России серьезно пошатнула позиции Путина, ударила по российской экономике и "демилитаризировала" Россию и совсем не выглядит как война, которая может закончиться для России успехом,

– подытожил Наки.

К слову, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что в 2023 году на украинцев ждет победа. Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года. Кроме того, Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.