27 мая, 07:19
Россияне продвинулись на фронте, дроновая атака по украинским городам: хронология 1189-го дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1189 день. На фронте зафиксированы новые прорывы оккупантов, а украинские города в очередной раз находятся под ударом вражеских дронов.
Массированные атаки России, изменения на передовой и глобальный контекст войны, передает 24 Канал.
Читайте также Россия перебрасывает войска на север Сумщины: в ISW рассказали детали
07:14, 27 мая
Россияне перебрасывают войска на север Сумщины
Российское военное командование передислоцировало части 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады для усиления группировки на севере Сумской области.
Путин поручил создать "буферную зону" вдоль украинской границы, что свидетельствует о намерениях расширить территориальные претензии.