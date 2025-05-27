Россияне продвинулись на фронте, дроновая атака по украинским городам: хронология 1189-го дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1189 день. На фронте зафиксированы новые прорывы оккупантов, а украинские города в очередной раз находятся под ударом вражеских дронов.

Массированные атаки России, изменения на передовой и глобальный контекст войны, передает 24 Канал. Читайте также Россия перебрасывает войска на север Сумщины: в ISW рассказали детали 07:14, 27 мая Россияне перебрасывают войска на север Сумщины Российское военное командование передислоцировало части 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады для усиления группировки на севере Сумской области. Путин поручил создать "буферную зону" вдоль украинской границы, что свидетельствует о намерениях расширить территориальные претензии.