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07:14, 27 травня
Росіяни перекидають війська на північ Сумщини
Російське військове командування передислокувало частини 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для посилення угруповання на півночі Сумської області.
Путін доручив створити "буферну зону" вздовж українського кордону, що свідчить про наміри розширити територіальні претензії.