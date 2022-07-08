Меня вытащила поддержка, – "Тайра" о том, что помогло выбраться из плена

Парамедик "Тайра" – Юлия Паевская – рассказала, что, находясь в плену, чувствовала поддержку людей. Это помогало.

В эфире телемарафона "Тайра" рассказала, что чувствует себя уже гораздо лучше, сообщает 24 канал. Физическое состояние фактически восстановилось.

Заметьте Мне сразу говорили, что жить не буду, – "Тайра" рассказала о своем плену

Меня это вытянуло буквально, эта поддержка. Честно говоря, я чувствовала. У меня не было информации, но я чувствовала. Я верила, что все будет хорошо,

– рассказала "Тайра".

Парамедик призналась, что психологически тяжело, однако с этим она справится. "Тайра" рассказала, что работает с психологом. Он дает очень правильные советы, и парамедик прислушивается к ним. Возможно, не все принимает, но пытается следовать.

По словам "Тайры", самым ценным советом стало не наказывать себя ни за что. "Тайра" призналась, что наказывает себя за то, что ребята остаются в плену, а она – на свободе.

"Сейчас мое физическое состояние не позволяет мне вернуться на фронт из-за того, что я просто стану обузой для подразделения", – заявила "Тайра".

"Тайру" освободили из плена

Президент Владимир Зеленский сообщил, что "Тайру" освободили из плена во время вечернего обращения 17 июня. Украинский лидер поблагодарил всех, кто работал ради этого. Зеленский добавил, что работа будет продолжаться, чтобы вернуть домой всех пленных.

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