Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Важно Пионтковский ответил на слухи о том, что Джонсон может стать генсекретарем НАТО.

Он отметил, что поражение на войне для диктатора опасно не только политической смертью, но и физической. Ему в спину уже стучит символический опыт Каддафи.

Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на его внешнюю политику. Прежде всего в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор,

– рассказал Пионтковский.

"Единственный план, который сейчас есть (у Путина – 24 канал), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – сообщил российский публицист.

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