Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Важливо Піонтковський відповів на чутки про те, що Джонсон може стати генсекретарем НАТО

Він зазначив, що поразка на війні для диктатора небезпечна не тільки політичною смертю, але й фізичною. Йому в спину вже стукає символічний досвід Каддафі.

Те, що відбулося з Каддафі мало вирішальний ефект на його зовнішню політику. Перш за все в Сирії. Чого він поліз туди? "Рятувати" Асада, бо в його хворій свідомості там була змова,

– розповів Піонтковський.

"Єдиний план, який зараз є (в путіна – 24 канал), можливо, захопити ще якесь містечко до того, як в повному обсязі прибуде західна зброя. А тоді знову мобілізувати всю свою агентуру", – повідомив російський публіцист.

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