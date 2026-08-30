Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин. По его словам, сейчас ясно видно, как Россия увеличила количество ракетных и дроновых ударов. Они пытаются использовать слабые стороны Украины. Среди них – проблемы со сбиванием баллистических ракет из-за нехватки ракет-перехватчиков для Patriot.
Чего ожидать дальше?
Как подчеркнул Зарубин, Украине нужно действовать асимметрично и придумывать решения, о которых россияне даже не догадываются. Многие уже работают в этом направлении.
Нам нужно создавать наши ракетные и противоракетные средства. Радуюсь тому, что, на мой взгляд, мы идем по этому пути,
– сказал Зарубин.
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Кроме того, следует ожидать существенного развития беспилотных систем. Они остаются эффективным средством поражения, которое сложно перехватить. Скорее всего, их применение будет все больше автоматизироваться.
Думаю, что следующие этапы войны – это тотальная автоматизация, когда большую часть работы выполняет компьютер. Все движется в этом направлении. Нужно это понимать и создавать соответствующие системы защиты,
– отметил Зарубин.