Про це 24 Каналу розповів СЕО української технологічної компанії BlueBird Tech Валерій Зарубін. За його словами, зараз чітко видно, як Росія збільшила кількість ракетних та дронових ударів. Вони намагаються використати слабкі сторони України. Серед них – проблеми зі збиттям балістики через нестачу ракет-перехоплювачів до Patriot.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Зарубін, Україні потрібно діяти асиметрично та придумувати рішення, про які росіяни не здогадуються. Багато хто вже працює в цьому напрямку.

Нам потрібно створювати наші ракетні та протиракетні засоби. Тішуся з того, що, на мою думку, ми крокуємо цим шляхом,

– сказав Зарубін.

Дивіться інтерв'ю з Валерієм Зарубіним на ютубі 24 Каналу

Окрім цього, варто очікувати на суттєвий розвиток безпілотних систем. Вони залишаються ефективним засобом ураження, який складно перехопити. Найімовірніше, їх застосування буде все більше автоматизованим.

Гадаю, що наступні кроки війни – тотальна автоматизація, де більшу частину робить комп'ютер. Все туди рухається. Треба це розуміти і будувати відповідні системи захисту,

– зауважив Зарубін.