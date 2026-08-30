"Они видят наши слабые стороны": CEO технологической компании рассказал, к чему готовиться Украине

Россия усиливает ракетные удары и пытается добиться того, чтобы в Украине фактически непрерывно звучали сирены воздушной тревоги. При этом специалисты работают над тем, чтобы устранить наши слабые места.

Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин. По его словам, сейчас ясно видно, как Россия увеличила количество ракетных и дроновых ударов. Они пытаются использовать слабые стороны Украины. Среди них – проблемы со сбиванием баллистических ракет из-за нехватки ракет-перехватчиков для Patriot.

Чего ожидать дальше?

Как подчеркнул Зарубин, Украине нужно действовать асимметрично и придумывать решения, о которых россияне даже не догадываются. Многие уже работают в этом направлении.

Нам нужно создавать наши ракетные и противоракетные средства. Радуюсь тому, что, на мой взгляд, мы идем по этому пути,

– сказал Зарубин.

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Кроме того, следует ожидать существенного развития беспилотных систем. Они остаются эффективным средством поражения, которое сложно перехватить. Скорее всего, их применение будет все больше автоматизироваться.

Думаю, что следующие этапы войны – это тотальная автоматизация, когда большую часть работы выполняет компьютер. Все движется в этом направлении. Нужно это понимать и создавать соответствующие системы защиты,

– отметил Зарубин.