Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, заметив, что говорится даже не о мобилизации людей на войну, которая давно состоялась. Ключевые являются проблемы с оружием и техникой, которые страна-агрессор пытается всячески скрыть.

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Чего боится Путин

Россия выпрашивает боеприпасы у Северной Кореи, пытается договориться с другими странами, ведет переговоры с Китаем. В попытках справиться с нехваткой всего на фронте, оккупанты усиливают собственное производство оружия и расконсервируют все, что у них осталось еще от Советского Союза.

Если Путин признает факт, что уже идет война, тогда даже не очень далекие россияне спросят, а как так получилось, что мы изо всех сил воюем, но все равно не можем победить Украину,

– заметил Игорь Рейтерович.

Когда оккупанты получили по зубам, то придумали другую мантру о том, что якобы воюют не в полную силу и на самом деле даже ничего не начинали. Если бы не это, то они якобы давно победили Украину.

"Сделать этого россияне, конечно, не могут, поэтому вынуждены отстаивать тезис, что продолжается так называемая "специальная военная операция", которая якобы ведется ограниченными ресурсами. А вдобавок, против них якобы воюет целое НАТО", – обяснил политолог.

Рейтерович рассказал, почему Путин не употребляет слово "война" в отношении Украины: смотрите видео

Путин никогда не признает факт войны

Сегодня в Украине идет война, к тому же самая большая в Европе со времен Второй мировой. Однако так называемый российский президент никогда этого не признает. Равно как и не поверит, что это война, в которой Россия не сможет победить, а стратегически уже давно проиграла.

Поэтому Путин изо всех сил будет держаться за этот срок, будет напоминать о нем россиянам и говорить, что во время его правления вроде бы не было никаких войн. А те, которые были – победные, как, например, они говорят о российско-грузинской войне.

Ее называют войной, потому что там считают себя победителями, а назвать так называемую "сво", в которой стратегически проиграли еще на третий день после начала, – это значит добить остатки тех устоев, на которых держался имидж и рейтинг Путина,

– добавил политолог.

Более того, это спровоцирует среди российского населения очень много вопросов, на которые кремлевские власти не имеют ответов.

"Поэтому они выбирают жить в параллельной реальности и придумывают разные сроки, чтобы заменить настоящее положение дел", – подытожил Игорь Рейтерович.

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