Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться навіть не про мобілізацію людей на війну, яка давним-давно відбулася. Ключовим є проблеми зі зброєю та технікою, які країна-агресорка намагається всіляко приховати.

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Чого боїться Путін

Росія випрошує боєприпаси у Північної Кореї, намагається домовитись з іншими країнами, веде переговори з Китаєм. У намаганнях впоратись з нестачею всього на фронті, окупанти посилюють власне виробництво зброї та розконсервовують все, що у них залишилося ще від Радянського Союзу.

Якщо Путін визнає факт, що вже йде війна, тоді навіть не дуже далекі росіяни запитають, а як так сталося, що ми з усіх сил воюємо, але все одно не можемо перемогти Україну,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Коли окупанти отримали по зубах, то вигадали іншу мантру про те, що нібито воюють не в повну сили й насправді навіть нічого не починали. Якби не це, то вони б начебто давно перемогли Україну.

"Зробити цього росіяни, звісно, не можуть, тому змушені відстоювати тезу, що триває так звана "спеціальна воєнна операція", яка нібито відбувається обмеженими ресурсами. А на додачу, проти них нібито воює ціле НАТО", – пояснив політолог.

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Путін ніколи не визнає факту війну

Сьогодні в Україні триває війна, до того ж найбільша в Європі з часів Другої світової. Проте так званий російський президент ніколи цього не визнає. Так само як і не повірить, що це війна, в якій Росія не зможе перемогти, а стратегічно вже давно програла.

Тому Путін зі всіх сил триматиметься за цей термін, нагадуватиме про нього росіянам і казатиме, що під час його правління начебто не було ніяких війн. А ті, які були – переможні, як, наприклад, вони говорять про російсько-грузинську війну.

Її називають війною, бо там вважають себе переможцями, а назвати так звану "сво", у якій стратегічно програли ще на третій день після початку, – це означає добити залишки тих засад, на яких тримався імідж і рейтинг Путіна,

– додав політолог.

Щобільше, це спровокує серед російського населення дуже багато питань, на які кремлівська влада немає відповідей.

"Тому вони обирають жити у паралельній реальності та придумують різні терміни, щоб замінити справжній стан справ",– підсумував Ігор Рейтерович.

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