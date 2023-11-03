Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться навіть не про мобілізацію людей на війну, яка давним-давно відбулася. Ключовим є проблеми зі зброєю та технікою, які країна-агресорка намагається всіляко приховати.
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Чого боїться Путін
Росія випрошує боєприпаси у Північної Кореї, намагається домовитись з іншими країнами, веде переговори з Китаєм. У намаганнях впоратись з нестачею всього на фронті, окупанти посилюють власне виробництво зброї та розконсервовують все, що у них залишилося ще від Радянського Союзу.
Якщо Путін визнає факт, що вже йде війна, тоді навіть не дуже далекі росіяни запитають, а як так сталося, що ми з усіх сил воюємо, але все одно не можемо перемогти Україну,
– зауважив Ігор Рейтерович.
Коли окупанти отримали по зубах, то вигадали іншу мантру про те, що нібито воюють не в повну сили й насправді навіть нічого не починали. Якби не це, то вони б начебто давно перемогли Україну.
"Зробити цього росіяни, звісно, не можуть, тому змушені відстоювати тезу, що триває так звана "спеціальна воєнна операція", яка нібито відбувається обмеженими ресурсами. А на додачу, проти них нібито воює ціле НАТО", – пояснив політолог.
Рейтерович розповів, чому Путін не вживає слово "війна" щодо України: дивіться відео
Путін ніколи не визнає факту війну
Сьогодні в Україні триває війна, до того ж найбільша в Європі з часів Другої світової. Проте так званий російський президент ніколи цього не визнає. Так само як і не повірить, що це війна, в якій Росія не зможе перемогти, а стратегічно вже давно програла.
Тому Путін зі всіх сил триматиметься за цей термін, нагадуватиме про нього росіянам і казатиме, що під час його правління начебто не було ніяких війн. А ті, які були – переможні, як, наприклад, вони говорять про російсько-грузинську війну.
Її називають війною, бо там вважають себе переможцями, а назвати так звану "сво", у якій стратегічно програли ще на третій день після початку, – це означає добити залишки тих засад, на яких тримався імідж і рейтинг Путіна,
– додав політолог.
Щобільше, це спровокує серед російського населення дуже багато питань, на які кремлівська влада немає відповідей.
"Тому вони обирають жити у паралельній реальності та придумують різні терміни, щоб замінити справжній стан справ",– підсумував Ігор Рейтерович.
Невдачі росіян на фронті: що відомо
- Так звана "друга армія світу" зазнає в Україні шалених втрат. За понад 600 днів повномасштабної війни ЗСУ ліквідували більше ніж 300 тисяч окупантів. Справжні цифри можуть бути ще більшими, адже вести підрахунок під час активних бойових дій – складно. Окрім цього, росіяни не дорахуються сотень літаків, десятків суден та навіть одного великого підводного човна, з якого колись обстрілювали Україну.
- Такі невдачі змушують окупантів зменшувати свої апетити. Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів, що плани Кремля різко змінилися. Тепер ніхто не говорить про "Київ за три дні", натомість ворог концентрується на тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
- Щоб компенсувати свої втрати у живій силі, окупанти відправляють воювати проти України мешканців російських "глибинок". З них формують добровольчі загони, які кидають на штурми, зокрема й у Запорізькій області. Там вони практично одразу зазнають колосальних втрат.