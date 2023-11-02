Следовательно, география "мясных поездок" расширяется – россияне отправляют на фронт людей из "глубинок" России, в частности дагестанцев. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, заметив, что все российские "добровольческие отряды" понесут колоссальные потери на Запорожском направлении.

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Оккупанты бросают людей с временно оккупированной территории в "мясные отряды"

По словам Кирильчука, говорится о батальонах Судоплатова и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого.

Заметьте! 1 ноября появились кадры разгромленной российской колонны возле села Ильченково Токмакского района в Запорожье. По неофициальным данным, под обстрел ракетами HIMARS попал первый батальон 1251 года мотострелкового полка. По всей вероятности, около 120 человек убиты и ранены, 10 машин сгорели.

Кроме того, россияне принудительно пытались сгонять находящихся под временной оккупацией людей в "мясные отряды". Однако большой промежуток времени врагу не удавалось этого сделать, поэтому оккупанты перешли к уговариванию.

Кирильчук о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Идут уговаривания, ставки повышаются как на каких-то игровых автоматах. Они обещают соцпакет, "украшают" его, но пока он превращается только просто в пакет без социальных льгот,

– объяснил Дмитрий Кирильчук.

Однако многие наши граждане не доживают до "помощи" от россиян, ведь их принудительно бросают в "мясные штурмы" на передовую.

Ситуация на фронте: коротко