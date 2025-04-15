На фронте погибли российские военные, которые разгоняли Майдан, – "Радио Свобода"

За последнюю неделю появилось 33 некролога о крымчанах, которые воевали на стороне России. Среди них есть работники силовых ведомств, которые разгоняли Евромайдан и участвовали в оккупации Крыма.

Один из них был сотрудником крымского "Беркута". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о погибших оккупантах

Один из погибших – Евгений Козлов из поселка Ленино – бывший сотрудник крымского "Беркута", который стоял на блокпостах весной 2014 года. Второй – Кирилл Блаженко, который участвовал в подавлении Евромайдана в Киеве. Он также принимал активное участие в оккупации Крыма в 2014 году.

Блаженко искал работу водителя в Ялте в 2017 году. В резюме он писал, что был "командиром разведывательного десантного отделения".

Их обоих внесли в базу данных "Груз 200" от Крым.Реалии. Список содержит информацию о месте рождения, месте призыва или вербовки в российскую армию (включая фактическое воинское подразделение), а также – для части из погибших – точные или приблизительные место и дату гибели.

На сегодня удалось идентифицировать 1300 погибших крымчан, которые взяли в руки оружие против Украины.