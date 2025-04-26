Полицейские в Донецкой области уничтожили штурмовую группу оккупантов

Бойцы стрелкового батальона Национальной полиции Украины уничтожили группу российских оккупантов. Те несли переносное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В полиции опубликовали видео ликвидации оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области и Милитарный.

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Бойцы-полицейские ликвидировали группу оккупантов в Донецкой области

Операцию провели на Торецком направлении. Там полицейский батальон совместно с аэроразведкой организовал засаду на вражескую штурмовую группу.

Российские войска пытались штурмовать позиции полиции небольшими группами, но заблаговременно попали под наблюдение беспилотников. Благодаря координации с дронами защитники перехватили врага и ликвидировали его в ближнем бою.

При себе оккупанты имели переносное устройство РЭБ, которое должно было защитить их от ударов FPV-дронов и дронов-бомбардировщиков.

Сейчас подразделения, укомплектованы полицейскими, осуществляют активную оборону в Донецкой области, а их навыки позволяют качественно поддерживать оборону.

Ранее стало известно, что в Донецкой области тактическая группа "Угледар" разгромила россиян на Новопавловском направлении. Украинские воины уничтожили 15 мотоциклов, 9 автомобилей и 40 вражеских пехотинцев.