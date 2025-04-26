Спутник "Космос-2553" был запущен Россией за несколько недель до вторжения в Украину в 2022 году. Он считается разведывательным радарным аппаратом и платформой для испытаний на излучение, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Российская космическая мечта под вопросом

В 2024 году года именно из-за этого спутника США обвинили Россию в том, что она годами разрабатывает ядерное оружие, способное уничтожать целые спутниковые сети, в частности систему интернет-спутников Starlink компании SpaceX.

По словам представителя Командования космических операций США, миссия "Космоса-2553" была объявлена Россией как испытание приборов в зоне высокого радиационного фона, "но это не соответствует характеристикам спутника".

Американские чиновники считают, что задача "Космоса-2553" – помогать в разработке ядерного противоспутникового оружия, хотя сам спутник оружием не является.

Россия в свою очередь отрицает разработку такого оружия и утверждает, что "Космос-2553" используется для исследовательских целей.

Известно, что "Космос-2553" находится на изолированной орбите примерно в 2000 километрах над Землей, в зоне повышенного космического излучения, которой обычно избегают спутники связи и наблюдения за Землей.

По данным американских аналитиков, в течение 2024 года российский спутник неоднократно демонстрировал признаки хаотического вращения. Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в ежегодном докладе, опубликованном 25 апреля, отметил, что наблюдения за "Космос-2553" свидетельствуют о том, что спутник больше не функционирует.

Впрочем, согласно последним наблюдениям Slingshot, спутник, похоже, стабилизировался, сообщила Белинда Маршанд, главный научный сотрудник компании.

К слову, "Космос-2553" – лишь один из десятков российских спутников, которые, как подозревают, имеют связи с военными и разведывательными программами. Россия считает сеть спутников Starlink законной военной целью, поскольку украинские войска активно используют ее вместе с вооружением на поле боя.