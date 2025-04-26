Супутник "Космос-2553" був запущений Росією за кілька тижнів до вторгнення в Україну у 2022 році. Він вважається розвідувальним радарним апаратом і платформою для випробувань на випромінювання, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Російська космічна мрія під питанням

У 2024 році року саме через цей супутник США звинуватили Росію у тому, що вона протягом років розробляє ядерну зброю, здатну знищувати цілі супутникові мережі, зокрема систему інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX.

За словами представника Командування космічних операцій США, місія "Космосу-2553" була оголошена Росією як випробування приладів у зоні високого радіаційного фону, "але це не відповідає характеристикам супутника".

Американські посадовці вважають, що завдання "Космосу-2553" – допомагати у розробці ядерної протисупутникової зброї, хоча сам супутник зброєю не є.

Росія своєю чергою заперечує розробку такої зброї і стверджує, що "Космос-2553" використовується для дослідницьких цілей.

Відомо, що "Космос-2553" перебуває на ізольованій орбіті приблизно за 2000 кілометрів над Землею, у зоні підвищеного космічного випромінювання, якої зазвичай уникають супутники зв'язку та спостереження за Землею.

За даними американських аналітиків, протягом 2024 російський супутник неодноразово демонстрував ознаки хаотичного обертання. Вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у щорічній доповіді, опублікованій 25 квітня, наголосив, що спостережння за "Космос-2553" свідчать про те, що супутник більше не функціонує.

Втім, згідно з останніми спостереженнями Slingshot, супутник, схоже, стабілізувався, повідомила Белінда Маршанд, головний науковий співробітник компанії.

До слова, "Космос-2553" — лише один із десятків російських супутників, які, як підозрюють, мають зв’язки з військовими та розвідувальними програмами. Росія вважає мережу супутників Starlink законною військовою ціллю, оскільки українські війська активно використовують її разом із озброєнням на полі бою.