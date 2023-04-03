ВСУ отразили более 70 атак противника: хронология 404 дня войны

В Украине длится 404 дня после начала полномасштабного вторжения России. Ситуация на линии фронта тяжелая, однако наши защитники и защитницы дают достойный отпор врагу.

О важных событиях, которые произошли на фронте и международной арене в этот день – читайте в материале 24 Канала.

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За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – было отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.Несмотря на многочисленные заявления России о технике, которой "аналогов нет", на фронте с российской стороны становится все меньше новейшего вооружения. Россияне "расконсервируют" советскую технику.Россия намерена разместить ядерное оружие в Белоруссии. Ранее Лукаш Ясина – глава МИД Польши – заявил, что Россия пытается все больше вовлечь официальный Минск в кремлевскую военную машину. Кроме того, это еще сильнее усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины.Еще 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга взорвали российского пропагандиста Владлена Татарского. В сети были опубликованы кадры с места инцидента.

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