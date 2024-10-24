Путину пригрезилось прямое участие военных НАТО в войне в Украине

Владимир Путин в очередной раз заявил об участии НАТО в войне. Российскому диктатору привиделось, что якобы солдаты Североатлантического Альянса воюют на стороне Украины.

Об этом российский президент заявил во время пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС. Вместе с тем, Путин утверждал, что Россия хочет мирного завершения войны, передает 24 Канал.

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Путин в очередной раз заявил о войсках НАТО в войне

Едва ли не во время каждого публичного выступления Путин заявляет, что якобы "воюет с НАТО". Так, во время пресс-конференции 24 октября российский диктатор в очередной раз повторил этот "сакральный" для него нарратив.

Сначала Путин заявил, что якобы эскалация началась не с нападения России, а с "государственного переворота в 2014 году". Традиционно, российский лидер переложил ответственность на Альянс, который якобы обострял ситуацию на международной арене.

Следующие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дошло? К прямому участию военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте,

– заявил Путин.

Интересно, что российский диктатор не прибегнул к традиционным угрозам Североатлантическому Альянсу. Зато Путин в очередной раз начал говорить, что Россия не провоцирует эскалацию на международной арене. Более того, он обвинил в этом Запад и намекнул, что эти страны могут быть не готовы к обострению.