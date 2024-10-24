Про це російський президент заявив під час пресконференції 24 жовтня за підсумками саміту БРІКС. Разом з тим, Путін стверджував, що Росія хоче мирного завершення війни, передає 24 Канал.

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Путін вкотре заявив про війська НАТО у війні

Чи не під час кожного публічного виступу Путін заявляє, що буцімто "воює з НАТО". Так, під час пресконференції 24 жовтня російський диктатор вкотре повторив цей "сакральний" для нього наратив.

Спочатку Путін заявив, що буцімто ескалація почалася не з нападу Росії, а з "державного перевороту у 2014 році". Традиційно, російський лідер переклав відповідальність на Альянс, який нібито загострював ситуацію на міжнародній арені.

Наступні кроки ескалації полягали в тому, що західні країни почали активно озброювати київський режим. До чого дійшло? До прямої участі військовослужбовців армій країн НАТО у цьому конфлікті,

– заявив Путін.

Цікаво, що російський диктатор не вдався до традиційних погроз Північноатлантичному Альянсу. Натомість Путін вкотре почав говорити, що Росія не провокує ескалацію на міжнародній арені. Ба більше, він звинуватив у цьому Захід та натякнув, що ці країни можуть бути не готові до загострення.