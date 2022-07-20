Луганщина держится, – Гайдай сказал, почему о "референдуме" оккупантов не может быть и речи

Американские аналитики прогнозировали, что россия планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью этого года. В фейковой "республике" уже создают штаб, который должен заниматься подготовкой к незаконному референдуму.

Однако о таком развитии событий, запланированных себе российскими захватчиками, не может быть и речи. Об этом 24 каналу четко сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Внимание россияне ночью мощно обстреляли Белогоровку, а в Северодонецке значительные проблемы с водой

По его словам, россияне планируют сделать "референдум" по всей области. Однако для этого им нужно всю Луганскую область в ее административных границах признать незаконной квазиреспубликой.

Впрочем, это невозможно сделать, поскольку на небольшой части Луганщины идут бои.

Луганщина еще держится. Наши вооруженные силы уничтожают врага на территории Луганской области. Поэтому де-юре, оккупанты не могут об этом говорить,

– объяснил Гайдай.

Несмотря на это, шойгу уже отчитался, что якобы область уже "взяли". Это не так – оккупанты до сих пор не могут выйти на административные границы.

Какие планы у оккупантов

Поэтому, по его словам, агрессор будет бросать все силы на Бахмут и Северск. Единственная "проблемка" для оккупантов – у них не все хорошо с резервами, после того, как украинские защитники разбили россиян в Северодонецке, Попасной, Золотом. Они потеряли множество людей и техники.

К тому же наши артиллеристы провели блестящую работу по командным пунктам и большим складам российской армии.

О развитии наступления на Бахмут, проблемах россиян и "референдуме" в Луганской области: смотрите видео

Какая ситуация в Белогоровке и Верхнекаменке

Вчера ночью, 19 июля, российские оккупанты мощно обстреляли Белогоровку из реактивных систем залпового огня "Град".

Наступление врага удалось остановить. Поэтому на этом направлении российские войска понесли значительные потери.

Напомним, что Белогоровка и Верхнекаменка находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.

"Однако это война. Враг против нас мощный, с огромными ресурсами. Нам главное выиграть войну, хотя каждый город и село очень важны. Но если придется с боями оставить какой-то населенный пункт – это не будет трагедией. Нам важен конечный результат. Еще раз отмечу, что никто Луганскую область не "сдавал", – добавил Гайдай.

И подчеркнул, что уверен, что наши Вооруженные Силы смогут вернуть каждую захваченную россиянами территорию.