"Зона смерти" на фронте: как беспилотники стали главным препятствием для наступления России

Беспилотники стали главным оружием сдерживания российских войск. Впрочем, они не могут в полной мере компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как дроны влияют на ход войны в Украине?

В издании отмечают, что дроны стали одной из причин, почему Украина верит, что может противостоять наступлению российской армии.

Украинские солдаты описывают зараженный дронами коридор, охватывающий около 10 километров по обе стороны линии соприкосновения, как "зону смерти", поскольку дистанционно пилотируемые беспилотные летательные аппараты, развернутые обеими сторонами, могут быстро выявлять и нейтрализовать цели,

– говорится в статье.

Двое украинских командиров в комментарии агентству отметили, что война в Украине превратилась в конфликт с наибольшим количеством дронов, который когда-либо наблюдали, что фактически подорвало способность России использовать свое численное преимущество в живой силе, артиллерии и танках.

По их словам, любой крупный транспорт, который работает вблизи фронта, мгновенно становится мишенью, что существенно ограничивает возможности оккупантов быстро продвигаться, как это было в начале вторжения в 2022 году.

"Враг видит вас полностью. Независимо от того, куда вы едете и на чем вы едете", – рассказал основатель системы, которая централизует видеопотоки от более 15 000 украинских военных экипажей дронов на передовой "OCHI" Александр Дмитриев.

По словам украинских командиров, из-за этого России пришлось адаптировать свою тактику. Сейчас оккупационные войска атакуют небольшими группами по 5 – 6 человек, используя мотоциклы или квадроциклы, чтобы выявлять украинские позиции.

Смогут ли украинские военные продолжать сопротивляться?

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшие поставки оружия Украине должна финансировать Европа, источники издания считают, что даже в случае прекращения американской военной помощи украинские силы смогут и в дальнейшем удерживать оборону и противостоять российской агрессии.

В то же время польский военный эксперт Конрад Музыка, который неоднократно бывал на фронте, отмечает, что сейчас Украина сосредотачивается на том, чтобы ослабить наступательные возможности России. Однако он отметил, что ВСУ пока не имеют возможности проводить собственное наступление.

Музыка отмечает, что хоть дроны и значительно повлияли на поле боя, артиллерия и минометы остаются незаменимыми.

"Чтобы нанести такой же вред, который наносит артиллерийский снаряд, нужно запустить десятки дронов. Дроны могут в определенной степени заполнить пробелы и дать немного передышки, но они не заменят артиллерию", – подчеркивает Музыка.