Российские войска продолжают давление на украинские позиции в районе Доброполья. Оно является последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Взятие этого города откроет России путь к полному контролю над Донецкой областью, которая остается одним из ключевых элементов в кремлевских планах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как Россия приближается к окружению Покровска?

По данным издания, одна из главных транспортных артерий, ведущая в Покровск, фактически заблокирована из-за атак БпЛА и засад.

Чтобы добраться до своих позиций, солдаты теперь идут пешком, иногда на расстояние до 20 километров, таща за собой снаряжение.

В воскресенье утром российские войска устроили засаду на украинское подразделение в Родинском. Этот населенный пункт, хоть и небольшой, имеет критическое стратегическое значение: контроль над ним обеспечивает россиянам выход к сети дорог, поддерживающих украинскую оборону. Со взятием Родинского Украина потеряла еще один маршрут снабжения, теперь в Покровск есть фактически только 1 логистический путь.

Украинские военные сообщают, что из-за интенсивной активности вражеских дронов автомобильные поездки стали почти невозможными.

На фоне эскалации боев вокруг Доброполья и Константиновки, ситуация приобретает угрожающий характер. По словам солдат, захват Покровска уже не выглядит гипотетическим, это лишь вопрос времени.

Если Покровск упадет, линию фронта от Павлограда, территории, которую украинским войскам будет крайне сложно оборонять, отделять только открытые сельскохозяйственные угодья, пишет The Telegraph. "Падение Покровска теперь кажется не вопросом "возьмет ли", а скорее вопросом "когда", отмечает издание.

Некоторые солдаты прогнозируют, что он может упасть в течение нескольких дней, другие – недель. Сейчас мало кто говорит о неопределенности, только о сроках,

– пишет издание.

Успехи россиян связывают с элитными российскими подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты в Курске, а теперь перенаправлены в Покровск. Путин, вероятно, сосредоточил свое внимание на городе и использует всю мощь своих войск для его захвата.

Тем временем надежды возлагают на политические инициативы. Дональд Трамп, действующий президент США, поставил Путину 10-дневный ультиматум на начало мирных переговоров. Однако украинские бойцы сомневаются, что смогут удержаться на позициях даже до этого времени.